"Valore all’agricoltura e al settore primario". Impegno per i territori

Una rete capillare al fianco di famiglie e imprese. La filosofia di ’prossimità’ di Banco BPM è chiara. E si rispecchia anche nell’azione quotidiana per favorire la crescita del sistema Paese. Concetti che saranno ribaditi oggi nell’ambito del convegno – di cui lo stesso istituto di credito è main partner – promosso dai giornali del nostro Gruppo Editoriale per il ciclo QN Distretti. Tra gli esperti che interverranno c’è Adelmo Lelli, responsabile della Direzione Territoriale Emilia-Adriatica di Banco BPM. "L’agricoltura e il settore primario – afferma Lelli – rappresentano il cuore del sistema produttivo del nostro Paese. Occorre dunque stare vicini agli operatori di questo settore per dare supporto e spinta all’innovazione e alla crescita".

Ma non vi è crescita e sviluppo senza la ricerca, uno dei temi che finiranno sotto la lente dell’appuntamento di QN Distretti. "La ricerca – riprende Lelli – è un pilastro per il progresso dell’agricoltura. Con il dialogo continuo, le banche possono promuovere soluzioni finanziarie che consentano alle imprese di investire in ricerca e sviluppo, aiutandole ad accedere a tecnologie avanzate e contribuendo così a un settore agricolo più efficiente

e competitivo". E Banco BPM non potrebbe essere partner migliore in questo senso considerato che stiamo parlando del terzo gruppo bancario italiano con 20mila dipendenti, oltre 1400 sportelli, circa 4 milioni di clienti e una presenza diffusa – quasi il 76% dell’intera rete filiali – nelle regioni del Nord Italia, tra quelle a più alta concentrazione industriale d’Europa.

"In Emilia-Romagna – assicura Lelli – il nostro impegno si concretizza nell’offrire sostegno finanziario alle imprese che vogliono adottare pratiche ecologicamente responsabili e investire in tecnologie green. Partecipando a QN Distretti, la nostra direzione ribadisce il supporto alla crescita economica regionale, evidenziando l’importanza di un modello di sviluppo agricolo che protegga anche il nostro territorio e le risorse naturali".

Anche in questo senso si concretizza la mission dell’istituto di credito con quello spirito di servizio che si fonda sulla centralità, la competenza e la professionalità delle proprie persone, costantemente valorizzate da una formazione continua. Banco BPM opera nel solco della tradizione delle banche popolari perseguendo la propria mission nell’interesse degli stakeholder: azionisti, clienti, partner e comunità locali di riferimento. Una realtà che punta a crescere e svilupparsi rimanendo legata e attenta ai territori d’origine, sostenendo le persone, le imprese, le organizzazioni non-profit e integrando le istanze della Sostenibilità nel modello di business.

Giovanni Di Caprio