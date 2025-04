"Dopo la vendita serve un’assistenza tarata su ogni cliente"

La filiera del design ai raggi X. In tutta la sua complessità. "A differenza di altri settori come il food o la moda – spiega Lorenzo Pascucci, fondatore e ceo di Contract District Group, protagonista della giornata di oggi di QN Distretti –, il design di interni ha tempi di consegna più lunghi e richiede una maggiore attenzione alla logistica e all’assistenza post-vendita". "Il nostro ruolo – insiste Pascucci – è quello di un distributore evoluto, un partner strategico per i grandi marchi. Ci occupiamo di gestire la complessità della filiera, in particolare per i prodotti componibili, come cucine e armadi, che richiedono un approccio personalizzato e un servizio di progettazione e installazione su misura".

Ma quali sono le principali sfide che affronta il settore della distribuzione oggi? "Sicuramente l’evoluzione del consumatore e delle sue aspettative. Il modello tradizionale, basato su negozi indipendenti, non è più adeguato. I clienti sono abituati a esperienze di acquisto fluide e personalizzate, come quelle offerte dai grandi player dell’ecommerce o dell’automotive. Si aspettano un servizio completo, dalla progettazione alla consegna, con tempi rapidi e assistenza dedicata. L’industria del design, purtroppo, è ancora troppo focalizzata sul prodotto e poco sul mercato".

E poi? "Dopo la pandemia c’è stato un boom della domanda di riqualificazione della casa, ma anche una maggiore attenzione agli spazi esterni, come terrazze e balconi. In generale, però, sono anche emerse le carenze del modello di distribuzione tradizionale, che non è in grado di soddisfare le esigenze di un consumatore sempre più digitale".

Su cosa puntare allora? "Il settore deve investire nella trasformazione digitale e nell’innovazione. Dobbiamo creare piattaforme integrate che consentano ai clienti di progettare e acquistare prodotti online, con la possibilità di personalizzare le finiture e le dimensioni. Dobbiamo investire nella formazione del personale, per offrire un servizio di consulenza professionale e competente. E dobbiamo creare una rete di partner logistici efficiente, per garantire consegne rapide e installazioni impeccabili. Il tutto senza dimenticare il tema della sostenibilità, che non è solo responsabilità sociale, ma sempre più un vantaggio competitivo".

Jessica Muller Castagliuolo