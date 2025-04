Transizione e ambiente. Le nuove sfide ai raggi X

Con il supporto di esperti, aziende e istituzioni, ’Milano incontra l’innovazione. Il futuro tra sostenibilità e design’ rappresenta un’opportunità unica per riflettere sulle nuove sfide che attendono il mondo produttivo italiano. Design, tecnologia e sostenibilità non sono solo parole chiave, ma veri e propri motori di crescita per i distretti del futuro. L’evento è anche un’occasione di confronto sui temi chiave per la competitività dei distretti italiani: rispetto del Pianeta e transizione digitale e tecnologica collegate alla filiera del design.

Attraverso dati esclusivi, testimonianze dirette e un dibattito tra i protagonisti del settore, si cercheranno risposte concrete alle nuove sfide del mercato, evidenziando il ruolo cruciale della collaborazione tra imprese e territori. L’appuntamento di oggi a Milano è realizzato grazie al main partner Tim Enterprise, con il sostegno di Casartigiani Lombardia e in collaborazione con Ipsos, Milano Contract District e Politecnico di Milano.

È possibile iscriversi e seguire la diretta streaming al link quotidiano.net/distretti/design, dove si trovano il programma aggiornato e tutte le informazioni sul convegno.