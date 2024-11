"Servono nuovi modelli di meccanizzazione"

Senza sostenibilità, il settore agricolo non può crescere. Ne è convinto Danilo Monarca (nella foto), Direttore Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali e Professore Ordinario di Meccanica Agraria Università degli Studi della Tuscia. " Le sfide del presente e del futuro per la meccanica agraria – dice Monarca – sono le stesse del comparto agricolo e del sostentamento di una popolazione mondiale in costante crescita. Sono sfide non sostenibili senza modelli di meccanizzazione idonei e green, capaci di far fronte alla carenza di manodopera che si riscontra in diversi paesi. La sostenibilità è un elemento oggi imprescindibile: il contenimento dei consumi, la diminuzione degli impatti sull’ambiente, l’applicazione dell’economia circolare sono diventati elementi indispensabili. La crescita del comparto si basa sulla innovazione e sulla competitività, nonchè sulla capacità di essere attrattivi sui mercati internazionali. Sul mercato interno, quindi – conclude Monarca –, servono già da giovani specializzati, laureati e dottori di ricerca con una solida conoscenza e capaci di supportare l’industria nel processo di digitalizzazione".