Impegno condiviso per lo sviluppo

Insieme per dare valore a un territorio dalle potenzialità enormi. QN Distretti approda nelle Marche per fare il punto sulle strategie del turismo di questa regione. L’evento di oggi ha come Main Partner: BPER Banca ed è realizzato in collaborazione con Camera di Commercio delle Marche, Comune di Ancona, LUISS, con il patrocinio della Regione Marche. Per seguire da remoto l’appuntamento di Ancona https://speciale.quotidiano.net/distretti-turistici/ o inquadrare il qrcode a sinistra.