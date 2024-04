Protagonisti del Design. Innovazione green per il Made in Italy

di Letizia Magnani

Con 7,7 mila unità locali di aziende e 48,5 mila addetti, il design di arredo, che comprende i settori del legno, dei mobili e dell’illuminazione, è elemento caratterizzante del territorio lombardo e del Made in Italy. I dati di Assolombarda sono inequivocabili e pongono l’intero settore ai vertici dell’economia nazionale. Per questo Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, la Nazione, il Giorno, Luce! incontra i protagonisti del Design d’Impresa nel convegno organizzato oggi nella sede di Assolombarda per raccontare il settore fra tradizione e futuro. La settimana del mobile, così come quella della moda sono fondamentali per il Belpaese.

Innovazione, tecnologia, sostenibilità e intelligenza artificiale sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso dell’incontro. Accanto ad eleganza, gusto, capacità artigianale e bellezza. Padroni di casa sono Alessandro Spada, Presidente Assolombarda, Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia e naturalmente Agnese Pini, Direttrice QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!. La direttrice incontra Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Moda, Design, Marketing Territoriale e Grandi Eventi Regione Lombardia e Regina De Albertis, Presidente Assimpredil Ance e Componente del Consiglio della Camera di Commercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Parlano di scenario economico e geopolitico Claudia Bugno, Senior Fellow Luiss School of Government e Stefania Saini, Centro Studi Assolombarda, introdotte da Armando Stella, Vice Direttore QN Il Giorno.

Il testimone passa quindi a Sandro Neri, Responsabile di QN Economia e ad Alessio Elli, Founder e CEO Elli e Paolo Riccò, Production Director Passoni Titanio per approfondire il tema di Made in Italy e internazionalizzazione. Del tema della formazione dei professionisti del design si occupa il panel introdotto dalla direttrice, Agnese Pini, nel quale sono previsti gli interventi di Luciano Caspani, Presidente Gruppo Design e Arredo Assolombarda, Mariano Chernicoff, Docente presso la Scuola del Design del Politecnico di Milano e Luigi Mettica, Direttore della filiera formativa Legno-Arredo presso Artwood Academy.

L’iniziativa è realizzata dal nostro giornale in collaborazione con Assolombarda e Luiss School of Government con il supporto di Gruppo Generali e Casartigiani con la partecipazione di Porta Venezia Design District. L’evento, fa parte del ricco programma del Fuori Salone che, come il Salone del Mobile 2024, è un vero must, per le idee, gli incontri, le persone, ovviamente gli oggetti di cui parlare.

L’appuntamento meneghino prosegue fino al 21 aprile negli spazi di Rho Fiera ed è il più importante appuntamento internazionale per la design industry, i cui protagonisti sono ospitati nel convegno organizzato da Qn Economia in collaborazione con Assolombarda e Luiss School of Government, con il sostegno di Porta Venezia Design District e Casartigiani.