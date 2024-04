Arredo in primo piano: "Settore in crescita. Investire in formazione" Il settore dell'arredo e del design, trainato da un distretto innovativo, si proietta sui mercati globali grazie alla creatività e alla qualità del Made in Italy. Luciano Caspani sottolinea l'importanza della formazione per far fronte alla crescente domanda di professionisti qualificati.