Ucraina, visita a sorpresa della duchessa di Edimburgo. Blinken: “Se Russia vuole negoziare, ci saremo”

Blinken: "Fine della guerra dipende da cosa decide Putin"

Usa pronti a partecipare ai negoziati se la Russia dimostrerà una reale intenzione di voler trattare. La fine della guerra "dipende in gran parte da Vladimir Putin e da ciò che deciderà...", dice il segretario di Stato Usa Blinken. "Spero che Putin capirà il messaggio e dimostrerà la sua disponibilità a negoziati sinceri in conformità con i principi fondamentali che sono alla base della comunità internazionale e della Carta delle Nazioni Unite: sovranità, integrità territoriale, indipendenza". Secondo Blinken l'aggressione della Russia si è trasformata in un fiasco strategico per Mosca, che ha dovuto compiere enormi sforzi per eludere i controlli e le sanzioni sulle esportazioni ed è stata costretta a riorientare la propria economia: una situazione che non può essere sostenuta a lungo termine".