Oltre diecimila addetti Export determinante

Il distretto cartario vede 325 imprese, 10.252 occupati, e un fatturato di 4.585 milioni di euro con un export di 2.321 milioni di euro. Per carta e cartotecnica le imprese sono 232, gli occupati 7.580 e il fatturato in milioni di euro ammonta a 3.776 con l’export che vale 1.600 milioni di euro. Le macchine per l’industria cartaria contano 93 imprese, gli occupati sono 2.673. Il fatturato è di 815 milioni di euro e l’export di 710 milioni di euro. Nel 2022 produzione al +3% ed esportazioni al +13,1%.