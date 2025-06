Il sindaco Sadegholvaad: "Vogliamo diventare la città del benessere"

"La nostra è forse la città dell’area mediterranea che più ha innovato e cambiato pelle negli ultimi 15 anni - dice il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - E lo ha fatto partendo da una pianificazione strategica, cioè una serie articolata di interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, legati assieme a un unico filo rosso: rimanere competitivi innalzando l’asticella della qualità e della sostenibilità". Il primo cittadino, assieme a Michele de Pascale, Presidente Regione Emilia-Romagna, sarà uno degli ospiti, nella splendida cornice del Grand Hotel di Rimini, cinque stelle lusso della famiglia Batani, di QN Distretti - Turismo. Rimini è da sempre la capitale del turismo, ma in questi ultimi anni ha avuto il coraggio di cambiare pelle e di puntare su cultura, ambiente e non solo.

"Prendiamo ad esempio il lavoro più evidente e alla luce del sole – prosegue il primo cittadino di Rimini –: il Parco del Mare. In tanti pensano che il Parco del Mare sia solo un meraviglioso intervento di riqualificazione urbana. In realtà è molto di più, perché interpreta nel concreto un’aspirazione di quello che la città vuole essere nel presente e nel futuro. Sono 13 chilometri di percorsi pedonali, piste ciclabili, in mezzo a nuovo verde- con una particolare attenzione al tema del climate change visto che il nuovo lungomare è stato letteralmente sollevato- là dove prima c’era una strada a 4 corsie, ovviamente off limits per qualunque vivibilità e motricità".

"È sufficiente andare al Parco del Mare qualunque giorno dell’anno per vedere lo spettacolo di un non luogo che diventa finalmente luogo, aperto alle relazioni, per incentivare stili di vita – conclude –. L’ambizione è quella di diventare sempre più una città che funziona tutto l’anno, come punto di riferimento dell’ospitalità legata al dolce vivere, al benessere, alla salute che deriva dalla possibilità di fare attività e godere di servizi in armonia con i tempi e i modi della natura e del contesto".

L.M.