Categorie e imprenditori. La sfida per crescere insieme

Quali potrebbero essere le strategie per far crescere ulteriormente il ’brand Marche’ nel contesto nazionale e internazionale? Cosa propongono le amministrazioni locali e di cosa ha bisogno il mondo dell’impresa per un altro importante cambio di passo nel comparto dell’accoglienza regionale? A queste domande proveranno a rispondere i relatori del pomeriggio che interverrano oggi ad Ancona al convegno di QN Distretti.

Sarà Valerio Baroncini, Vicedirettore il Resto del Carlino a introdurre il panel ’Next Appennino’ dialogando con Guido Castelli, Commissario Straordinario per la Riparazione e la Ricostruzione Sisma 2016. Mentre, a seguire, la discussione si orienterà sul ruolo delle associazioni di categoria nel contesto delle strategie per il turismo. Moderati da Alessandro Caporaletti, Caporedattore Ufficio Centrale il Resto del Carlino, prenderanno la parola Sandro Assenti, Presidente Confesercenti Marche; Giacomo Bramucci, Presidente Confcommercio Marche; Emanuela Leli, Presidente CNA Turismo e Commercio Marche; Paolo Longhi, Vicepresidente Confartigianato Imprese Marche e Ludovico Scortichini, Presidente Gruppo Turismo Confindustria Marche.

Lo sguardo sempre rivolto al futuro, un ’must’ per una regione che continua a crescere nell’accoglienza. S’intitolerà ’Sviluppo e visioni istituzionali e strategiche’ il panel moderato dal Vicedirettore Valerio Baroncini a cui prenderanno parte Francesco Baldelli, Assessore Viabilità, Infrastrutture, Governo del Territorio, Lavori Pubblici, Politiche per la Montagna e le Aree Interne Regione Marche; Angelo Eliantonio, Assessore Attività Economiche e Grandi Eventi Comune di Ancona; Alexander D’Orsogna, Amministratore Delegato Ancona International Airport; Vincenzo Garofalo, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale; Stefano Landi, Docente Master in Turismo e Territorio Corso Executive in Destination Management LUISS; Maddalena Lepretti, Responsabile Territoriale Corporate Centro Est BPER Banca; Alberto Rossi, Fondatore, Presidente e AD Frittelli Maritime Group e Adria Ferries.

La chiusura dei lavori – intorno alle 16.30 – sarà affidata alla relazione di Gianluca Caramanna, Membro della Camera dei Deputati insieme a Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche e a Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio Marche.