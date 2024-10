Manifattura Tabacchi: la rinascita

Manifattura Tabacchi a Firenze è uno dei principali progetti di rigenerazione urbana in Italia, trasformando l'ex fabbrica di sigari in un quartiere contemporaneo complementare al centro storico. La Factory, inaugurata nel 2023, ospita spazi direzionali, retail, caffè e ristoranti, attirando una comunità internazionale di professionisti. Il prestigioso istituto Polimoda ha aperto qui il suo secondo polo cittadino, accogliendo 1.500 studenti. Nel 2025 verranno inaugurati la sede dell’E-RIHS, un Medical Center di Synlab (4.000 mq) e uno studentato Aparto (500 posti letto). Le prime abitazioni di design sono in consegna, mentre il progetto residenziale Zenit sarà completato nel 2026. L’heritage storico è preservato dal Caveau, dove sono conservati oggetti tipologici legati al lavoro delle sigaraie e dalla toponomastica delle vie e piazze, che rende omaggio alle operaie.