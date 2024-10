Frantoi Aperti, la festa che celebra l'extravergine d'oliva

In Umbria fino al 17 novembre si terrà la 27^ edizione di Frantoi Aperti, una grande festa che celebra l’Olio extravergine di oliva appena franto che si terrà nei frantoi umbri aderenti, sempre più luoghi di accoglienza, dove fare esperienze legate alla conoscenza di questo prezioso prodotto, nei borghi ad alta vocazione olivicola e nelle città d’arte immersi, dove partecipare ad eventi che festeggiano l’olio evo. Cinque fine settimana tra natura, arte, cibo e musica. Tante le iniziative per grandi e bambini a cui partecipare. L’evento di apertura sarà, sabato 19 ottobre 2024, “La Grande Pedalata Lungo la Fascia Olivata dei Colli Assisi – Spoleto”, e nei luoghi del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia: i luoghi del potere” (568-774 d.C.), un itinerario in bicicletta, una esperienza di oleoturismo che unisce la bellezza della natura, del paesaggio, all’enogastronomia, all’arte e alla valorizzazione dei luoghi di produzione dell’olio extravergine di oliva. La novità di quest’anno è l’Evo&Art Experience, tour in navetta con guida turistica alla scoperta di alcune sottozone della Dop Umbria e della biodiversità, di alcuni frantoi e di alcuni luoghi del “Perugino” ed i beni del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia: i luoghi del potere” di Campello sul Clitunno e Spoleto (Pg). Come ogni anno, trekking e fiabe tra boschi e ulivi per bambini che verranno coinvolti nel racconto di storie sugli alberi, gli olivi e l’olio, per poi visitare i frantoi del circuito per una merenda a base di pane e olio appena franto, i Suoni dagli ulivi secolari, la mini rassegna pensata per esaltare il dialogo tra la musica e gli ulivi che proporrà concerti in luoghi particolarmente evocativi del paesaggio olivicolo umbro ed in prossimità degli ulivi secolari più rappresentativi della regione, Passeggiate a piedi ed esperienze artistiche tra gli ulivi. #ChiaveUmbra | In Natura – Sperimentazioni Artistiche nel Paesaggio Olivato”, le Cene Oleocentriche dei venerdì di Frantoi Aperti in alcuni dei ristoranti “Evo Ambassador”, selezionati dalla Strada dell’Olio Dop Umbria, tour in navetta e degustazioni nei frantoi aderenti e a chiusura del mese dell’Olio umbro il “Pranzo della Benfinita” a Campello sul Clitunno il 17 novembre.