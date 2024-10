Eurochocolate 2024: una dimensione sempre più internazionale e solidale

Continua a crescere la dimensione internazionale di Eurochocolate, insieme all’attenzione che il Festival del Cioccolato riserva ormai da anni ai paesi produttori di cacao nel mondo. La special edition, in programma nel centro storico di Perugia dal 15 al 24 Novembre prossimi, vedrà infatti protagoniste ben 33 realtà provenienti da Centro-Sud America, Africa e Asia, pronte a festeggiare il trentesimo compleanno dell’evento più goloso. “Sulla bocca di tutti” - claim scelto per celebrare l’importante traguardo - saranno quindi anche le imperdibili storie di questi tenaci produttori bean e tree to bar, presenti grazie alla rinnovata collaborazione con Cacao Solution, network attivo nella creazione di filiere cacao-cioccolato dirette e sostenibili. Tra le novità di quest’anno, la presenza per l’intera durata del Festival di quattro produttrici di cioccolato dell’isola africana di São Tomé appartenenti alla Cooperativa de Exportação de Cacau Biológico (CECAB), una delle più antiche al mondo, da trent’anni custode degli antichi cacao arrivati dal Brasile a fine settecento. Al centro della loro attività, pratiche di coltivazione sostenibile e la tutela del pregiato profilo aromatico del cacao di São Tomé. Spazio anche al Venezuela con la partecipazione di Douglas Dager, fondatore di Cacao Caracas, una delle poche piantagioni al mondo dove si coltivano i rarissimi cacao bianchi ancestrali - naturalmente dolci e dagli aromi particolarissimi - che per 5.000 anni le popolazioni precolombiane hanno diffuso sulle coste dei Caraibi. Un’interessante novità accompagnerà la presenza della Colombia. Alla consolidata partecipazione di Cacao Disidente e Color Cacao si aggiunge infatti Tibitò, produttore di Bogotá titolare di una magnifica cioccolateria con sede presso i locali - oggi trasformati in Fabbrica del Cioccolato - di quello che nel 1920 è stato il primo concessionario Ford in Colombia. Inoltre, il primo sabato di Eurochocolate vedrà protagonista Loretta Fanella, chef pâtissier di Carlo Cracco e dei fratelli Adrià, premiata come "Miglior Pasticciera d'Italia" e lo scorso autunno tra i Migliori Pasticcieri al Mondo. Durante la sua masterclass, preparerà un dessert al piatto chiamato E’(s)Senza, che avrà come ingredienti principali la polpa di cacao di Palo Santo (il succo zuccherino che avvolge i semi) e la rara selezione di cacao "Chuncho" di Quillabamba, sotto Machu Picchu, di Q'uma. Un dessert fresco, colorato, delicato, pensato per essere consumato anche da chi ha intolleranze e allergie, senza rinunciare all’estetica e al gusto.