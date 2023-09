Texture a intarsio. E le emozioni salgono in superficie

Sempre un passo avanti nell’entusiasmante rincorsa tra design, tecnologia e creatività, ABK Group presenta a Cersaie 2023 nuove superfici ceramiche destinate ad ampliare i già ricchi cataloghi dei brand ABK, Flaviker, ABKStone e Materia. Per il Cersaie ABK ha preparato un percorso espositivo che ricrea gli eleganti ambienti di una villa.

Una concatenazione di spazi tra zona giorno, bagno e outdoor capaci di valorizzare le nuove collezioni, in particolare le declinazioni del gres porcellanato effetto marmo di cui il brand detiene ormai un know how invidiabile.

Dai colori di Sensi Nuance e dalle texture effetto intarsio di Sensi Fantasy scaturiscono ispirazioni originali ed eclettiche da abbinare alle altre superfici ABK, senza dimenticare importanti aggiornamenti delle proposte Sensi Roma e Sensi 900 con le lastre di 120x280 cm nell’evocativa finitura Antique3D e spessore 6mm.

Prosegue inoltre la collaborazione tra ABK e Studio OTTO – Paola Navone che presenta alla kermesse bolognese il nuovo capitolo del contenitore Poetry House, chiamato Poetry Stone Reloaded e ispirato a pietre naturali suggestive come basaltina e avola, conosciute per la loro versatilità. Pietre ceramiche valorizzate dall’abbinamento con superfici decorative che richiamano incisioni primordiali. ABK Group a Cersaie si trova nel padiglione 29, Stand B60-C59.