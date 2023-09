Hotel, caffè e ristoranti. La sofisticata filosofia del Toro che carica

Hospitality e Real Estate si consolidano come progetti fondanti del marchio del Toro: 42 anni fa, l’imprenditore Tonino Lamborghini, prendendo ispirazione dall’heritage meccanico e ingegneristico di famiglia, ha creato l’omonimo brand con il Toro Miura ’che carica’ su scudo rosso. E da quattro decadi è ambasciatore nel mondo di un lifestyle italiano a tutto tondo, che spazia dagli accessori di lusso agli arredi, dal food&beverage, alle utility cart elettriche anche per il golf, fino al progetto più innovativo: l’hospitality a marchio con hotel e resort a 5 stelle, building residenziali e commerciali, caffetterie e ristoranti.

"Sono stato l’antesignano del segmento dei building firmati, sinonimo di un nuovo concetto di eleganza da vivere e non solo da ostentare", dichiara il presidente che nel 1981 decise di proporre al settore del lusso un concetto di lifestyle improntato su una strategia di brand extension molto innovativa. Ispirato dalle sue passioni – il design, l’arte italiana, la meccanica e i motori –, un ’lifestyle experience brand’ che oggi rappresenta uno stile di vita a 360°.

Inizialmente il progetto Hospitality si è incarnato in cafè e ristoranti che offrivano un’esperienza di Italian style a partire dalla selezione di prodotti beverage a marchio (caffè, cioccolate, energy drink, vini e vodka), per poi ampliarsi ad alberghi a 5 stelle, real estate e residence a marchio. La mission era portare nel mondo la passione e lo spirito italiano attraverso luoghi in cui l’italianità si esprime in tutta la sua esplosiva vitalità, creatività, bellezza e alta qualità. Dalle caffetterie agli hotel il passo è stato breve e naturale. E ora è in fase di conclusione, con apertura prevista entro l’anno, il nuovo complesso delle due torri Tonino Lamborghini a Chengdu, all’interno del quale convergeranno attività commerciali, culturali e residenziali.

I due grattacieli alti 180 metri saranno caratterizzati dall’inconfondibile stile del marchio e comprenderanno l’hotel, i suoi spazi comuni, gli appartamenti di lusso, l’area commerciale e il restyle del Sichuan People Art‘s Theatre. Le zone comuni dell’albergo 5 stelle lusso sono situate nella torre A, con oltre 500 unità tra camere e appartamenti, caratterizzati da diverse tipologie e metrature, pensati per offrire un’esperienza di ospitalità unica a diversi tipi di utenza, dal business al leisure. La torre B invece ospiterà circa 350 appartamenti privati di lusso, con metrature dai 45 ai 420 mq.