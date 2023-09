Spostamenti, ristoro e ogni tipo di servizio

Il visitatore che voglia spostarsi nel quartiere fieristico, può usufruire gratuitamente dello shuttle train in funzione tutti i giorni delle 9 alle 19. Dentro ai padiglioni, nei pressi dei totem info per la ricerca degli espositori in catalogo, abbiamo messo a disposizione punti di ricarica per i tuoi dispositivi mobili. Bar, self-service e ristoranti sono dislocati in diversi punti della fiera. Tutti i giorni è disponibile un servizio di navetta gratuita per l’aeroporto, dalle 8.30 alle 19 ogni 30 minuti, con partenza dall’ingresso Costituzione. Alle persone con difficoltà motorie sono riservati parcheggi agli ingressi Est Michelino e Ovest Costituzione. Mezzi a spinta manuale sono a disposizione gratis su richiesta sempre agli ingressi Est Michelino e Ovest Costituzione. In fiera un punto di primo soccorso, farmacia, banca, bancomat e un’edicola.