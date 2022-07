Tenta una rapina a Roma, fermato col taser: è il nipote di Kim Rossi Stuart

Roma, 22 luglio 2022 – È il nipote di Kim Rossi Stuart il 28enne fermato a Roma per una tentata rapina sul tram, finita con un’aggressione prima alla vittima e poi ai militari che hanno cercato di arrestarlo. Giacomo Seydou Sy, questo il nome del giovane arrestato sulla via Prenestina lunedì scorso, finito in carcere a Regina Coeli. All'arrivo dei carabinieri, il nipote del noto attore e regista romani ha reagito con violenza, tanto che i militari hanno dovuto utilizzare il Taser in dotazione per bloccare Seydou Sy.

L'arresto è stato convalidato, il 28enne dovrà rispondere di tentata rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono allo scorso 18 luglio. I militari sono intervenuti in via Prenestina, su segnalazione di un passeggero del tram 14, che ha riferito ai militari di avere subito un'aggressione a bordo del mezzo nel tentativo di rapinarlo del proprio marsupio e che, respinto l'assalto e sceso dal tram, il presunto responsabile lo stava ancora seguendo lungo la strada.

All'arrivo dei carabinieri, il viterbese Giacomo Seydou Sy si è scagliato improvvisamente anche contro di loro con estrema violenza, al punto che uno dei militari ha dovuto fare ricorso al Taser in

dotazione per avere la meglio sull'uomo. L'arresto del 28enne è stato convalidato e, in attesa di giudizio, è stata disposta la sua custodia nel carcere di Regina Coeli.