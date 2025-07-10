Madonna di Trevignano, il perito del caso Gambirasio: “Il dna appartiene a Maria Giuseppa Scarpulla. E il sangue è umano”

Roma, 10 luglio 2025 – Il sangue sulla statua della Madonnina di Trevignano “è umano” e l’unico Dna trovato appartiene “a Maria Giuseppa Scarpulla”, la veggente Gisella Cardia. Questa è la conclusione della perizia di genetica forense firmata dal professor Emiliano Giardina, lo stesso che ha lavorato al caso di Yara Gambirasio. Il risultato scientifico è stato illustrato oggi in tribunale a Civitavecchia, durante l’udienza preliminare.

Maria Giuseppa Scarpulla e il marito sono accusati di truffa. Ora il pm dovrà decidere tra archiviazione e rinvio a giudizio.

Scrive il professor Giardina nelle considerazioni conclusive che le analisi hanno confermato “la natura ematica di origine umana delle tracce” e che “è stato rilevato il Dna di Maria Giuseppa Scarpulla”.

Il professore ha anche eseguito una Tac sulla statua della Madonna e sul quadro che riproduce l’effigie di Cristo. L’esame doveva verificare l’eventuale presenza di meccanismi o artifici e ha dato esito negativo.

Giuseppe Marazzita, difensore dei coniugi, si aspetta “che il pm chieda il rinvio a giudizio”. Osserva: “Intanto ci è parso singolare che oggi non sia stato considerato utile esaminare il lavoro svolto dalla nostra consulente, la genetista Marina Baldi. Il ragionamento del professor Giardina, persona molto competente, è probabilistico, per esclusione. Sulle tracce di emoglobina, dice di aver trovato il Dna di Scarpulla e altre tracce non complete di due ignoti. Le lacrimazioni sono avvenute prima del 2016, poi non si sono più ripetute. Le analisi sono state eseguite nel 2024. Pacifico che la statua sia rimasta in contatto continuo per dieci anni con la signora ed è normale che si trovi ovunque il suo Dna, sarebbe anomalo il contrario. Il sangue invece risale a prima del 2016 e a causa dell'esposizione a luce, intemperie e manipolazioni ha conservato solo frammenti del Dna originario”. In fondo, una domanda: “Ho chiesto al professore: è possibile individuare con certezza che il Dna provenga dal sangue? La risposta è stata no. La mia convinzione è che il Dna originario si sia perso, è rimasta l’emoglobina ma sopra ci sono tracce di altro, ad esempio di sudore”.

"In data 2 dicembre 2024 – scrive Giardina – presso il Poliambulatorio di radiologia e diagnostica per immagini della Fondazione Santa Lucia, è stata eseguita una Tac con tomografo computerizzato 128 strati allo statua raffigurante la Madonna e al quadro riproducete l'effigie di Cristo per individuare la presenza di eventuali meccanismi o artifici finalizzati alla fuoriuscita di liquidi”. “L'esame – prosegue il professore – è stato finalizzato all'individuazione di elementi estranei all'interno della struttura”. Stessa cosa persa il dipinto. Conclusione: “Gli esiti ottenuti vi mostrano l'assenza di qualsivoglia meccanismi estranei in entrambi i reperti”.