Montalto di Castro, ragazzo di 17 anni muore sepolto dalla sabbia di una buca che aveva scavato

Roma, 10 luglio 2025 - Un ragazzo di 17 anni è morto sepolto dalla sabbia della buca che aveva scavato. L'incomprensibile tragedia è avvenuto nel pomeriggio a Montalto di Castro, nel Viterbese. Il giovane dopo aver scavato una buca profonda di circa un metro e mezzo è stato sommerso dal cedimento della sabbia.

Il 17enne stava giocando con i fratellini più piccoli e aveva deciso di fare un'enorme buca nella sabbia in un tratto di lido nei pressi del camping Villaggio California.

Il giovane, dopo aver realizzato la buca si sarebbe calato dentro senza prevedere l'inaspettato crollo della pareti che lo hanno seppellito completamente. I fratellini nel momento del crollo si erano allontanati e quando si sono accorti di quanto era successo hanno chiamato il padre che ha dato subito l'allarme.

I soccorritori del 118 giunti sul posto hanno provato a rianimare il ragazzo, ma non c'è stato nulla da fare. Il 17enne era in vacanza con la famiglia, originaria di Roma, presso il camping. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tuscania, la salma è a disposizione della magistratura della Procura di Civitavecchia.