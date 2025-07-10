Sabato 11 Ottobre 2025

Carmine Pinto
Roma
RomaMontalto di Castro, ragazzo di 17 anni muore sepolto dalla sabbia di una buca che aveva scavato
10 lug 2025
REDAZIONE ROMA
Montalto di Castro, ragazzo di 17 anni muore sepolto dalla sabbia di una buca che aveva scavato

La tragedia nel pomeriggio nel tratto di lido vicino al campeggio Villaggio California, dove il giovane, originario di Roma, era in vacanza con la famiglia

Tragedia in spiaggia a Montalto di Castro: giovane muore sepolto da una buca di sabbia

Roma, 10 luglio 2025 - Un ragazzo di 17 anni è morto sepolto dalla sabbia della buca che aveva scavato. L'incomprensibile tragedia è avvenuto nel pomeriggio a Montalto di Castro, nel Viterbese. Il giovane dopo aver scavato una buca profonda di circa un metro e mezzo è stato sommerso dal cedimento della sabbia.

Il 17enne stava giocando con i fratellini più piccoli e aveva deciso di fare un'enorme buca nella sabbia in un tratto di lido nei pressi del camping Villaggio California.

Il giovane, dopo aver realizzato la buca si sarebbe calato dentro senza prevedere l'inaspettato crollo della pareti che lo hanno seppellito completamente. I fratellini nel momento del crollo si erano allontanati e quando si sono accorti di quanto era successo hanno chiamato il padre che ha dato subito l'allarme.

I soccorritori del 118 giunti sul posto hanno provato a rianimare il ragazzo, ma non c'è stato nulla da fare. Il 17enne era in vacanza con la famiglia, originaria di Roma, presso il camping. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tuscania, la salma è a disposizione della magistratura della Procura di Civitavecchia.  

© Riproduzione riservata