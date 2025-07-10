Rivolta nel carcere di Rieti, cinque agenti in ospedale

Roma, 10 luglio 2025 - Rivolta nel carcere di Rieti. La sala ricreativa dell'istituto penitenziario è stata data alle fiamme e il fumo si è propagato in tutte le sezioni. A denunciarlo è la Fns Cisl Lazio, spiegando che sono cinque gli agenti di Polizia Penitenziaria trasportati in ospedale per intossicazione da fumo, mentre un altro è stato aggredito da alcuni detenuti con una testata

al volto.

Nella Casa circondariale di Rieti attualmente sono presenti 493 detenuti rispetto ai 295 che l'istituto potrebbe ospitare. Il carcere soffre della carenza di 56 unità di personale polizia penitenziaria, si tratta del 32% di agenti in meno.

Per la Fns Cisl Lazio, che esprime solidarietà e vicinanza agli agenti coinvolti nei fatti, "occorre garantire e tutelare il personale poiché non è mai mancato da parte della Polizia Penitenziaria la dedizione a svolgere il proprio mandato istituzionale, garantendo la sicurezza non solo delle carceri ma di tutta la comunità".