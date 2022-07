Roma, 27 luglio 2022 – Rivoluzione taxi, parte da Roma la scalata di Uber verso il servizio più conteso d’Italia. Al via l’accordo tra l’azienda di mobilità condivisa e il consorzio It Taxi, siglato lo scorso 24 maggio e che coinvolgerà 12mila taxi in 90 città italiane.

Ora a Roma, cittadini e turisti potranno prenotare una corsa della cooperativa taxi 3570 direttamente dalla App di Uber. Ne parla Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia.