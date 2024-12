Saldi invernali 2025 nel Lazio: ecco quando iniziano

Roma, 18 dicembre 2024 – Due sono gli eventi molto attesi di ogni inverno: le festività natalizie e i saldi. E se le prime hanno date fisse che tutti conoscono, quelle delle seconde variano di anno in anno e regione per regione. Quando iniziano i saldi nel Lazio? A comunicare il giorno X è stato l’assessorato allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione della Regione Lazio, guidato dal vicepresidente e assessore Roberta Angelilli.

La data da segnare sul calendario è quella del 4 gennaio 2025, “in conformità – si legge nella lettera inviata a sindaci e organizzazioni di categoria – con quanto stabilito dalla Conferenza unificata con l’accordo del 24 marzo 2011”. “La Commissione sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – si legge ancora – nella riunione del 5 novembre scorso, considerate le posizioni espresse dalle Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, ha ritenuto di confermare per la stagione invernale 2025 la data di inizio delle vendite di fine stagione nel primo giorno feriale antecedente l’Epifania, che per l’anno 2025 coincide con il 4 gennaio”.

La data d’inizio dei saldi: regione per regione

Ma quanto dureranno i saldi invernali nel Lazio? Non ‘è ragione di affollare necessariamente i negozi già nei primi giorni di gennaio; si estenderanno infatti per ben quattro settimane. Per i commercianti sarà vietato effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti all’inizio dei saldi, con buona pace per l’acquisto dei regali di Natale.