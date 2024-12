Quando iniziano i saldi invernali 2025: le date regione per regione

Roma, 14 dicembre 2024 – E dopo i regali di Natale ecco il momento più atteso per gli amanti dello shopping: i saldi invernali. Sia nei negozi che negli store online sarà possibile acquistare i prodotti più amati a prezzi ridotti. Per questo 2025, la data d’inizio per le vendite di fine stagione sarà il 4 gennaio. Ma ogni regione avrà, come al solito, le proprie modalità. Ecco il calendario completo con le date dei saldi, regione per regione.

Quando iniziano i saldi invernali

I saldi invernali cominciano il primo giorno feriale precedente all'Epifania. Pertanto, la data d'inizio di quest’anno sarà il 4 gennaio 2025. Le date di avvio e conclusione delle promozioni, che vengono stabilite localmente da Regioni e Comuni, sono tuttavia differenti a seconda della località. Ad esempio, Bolzano inizierà le vendite di fine stagione l’8 gennaio. Vediamo il calendario con tutte le date dei saldi.

Calendario saldi invernali 2025

Campania: 4 gennaio – 4 marzo

Lombardia: 4 gennaio – 15 marzo

Lazio: 4 gennaio – 15 febbraio

Toscana: 4 gennaio – 4 marzo

Emilia-Romagna: 4 gennaio – 4 marzo

Veneto: 4 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 4 gennaio – 28 febbraio

Friuli Venezia Giulia: 4 gennaio – 15 marzo

Abruzzo: 4 gennaio – 4 marzo

Basilicata: 4 gennaio – 4 marzo

Provincia di Bolzano: 8 gennaio – 5 febbraio

Provincia di Trento: 4 gennaio – 4 marzo

Umbria: 4 gennaio – 4 marzo

Calabria: 4 gennaio – 4 marzo

Molise: 4 gennaio – 4 marzo

Sicilia: 4 gennaio – 15 marzo

Valle d’Aosta: 4 gennaio – 31 marzo

Marche: 4 gennaio – 1° marzo

Piemonte: 4 gennaio – 1° marzo

Liguria: 4 gennaio – 17 febbraio

Sardegna: 4 gennaio – 4 marzo

Consigli per l’acquisto

Durante i saldi è importante prestare attenzione a regole e dettagli per evitare spiacevoli sorprese durante la caccia all’affare. Innanzitutto, è consigliato conservare lo scontrino degli acquisti. Secondo poi, è bene chiedere la politica per il cambio dei capi acquistati. La possibilità o meno, infatti, a meno che non presenti difetto, dipende dal negoziante.

Occhio alle truffe

Ricorda di prestare attenzione ai prodotti in saldo che acquisterai. Questi, infatti, devono essere rigorosamente di stagione e realmente scontati. È infatti obbligatorio che l’esercente esponga in modo chiaro il prezzo originale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale, così da garantire totale trasparenza al cliente. Inoltre, la merce scontata deve essere separata in modo netto da quella della nuova collezione, per evitare equivoci e assicurare una corretta comunicazione delle offerte.