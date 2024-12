Natale, dai voli low cost ai pacchetti con hotel. Consigli su come risparmiare per le vacanze

Roma, 15 dicembre 2024 - Meriti un viaggio per Natale e Capodanno ma non vuoi fare un mutuo? Ecco i consigli di RimborsoAlVolo, una società specializzata in trasporto aereo che ha stilato una guida per difendersi dal caro-voli con il risparmio sui biglietti aerei senza rinunciare alla mete migliori.

Pianificare in anticipo

Il trucco è presto detto: pianificare in anticipo per risparmiare sui voli durante le festività. Ad esempio prenotare vicino alla data di partenza porta a un aumento medio del 25-30% rispetto a chi lo ha fermato il volo almeno due mesi prima. Da qui è comprensibile perché le offerte migliori siano disponibili tra ottobre e novembre: la domanda è ancora relativamente bassa.

Voli convenienti lontano dalle Feste

I prezzi migliori si trovano tra le 8 e le 12 settimane prima della partenza, infatti più si avvicinano dicembre e le Feste è più le tariffe tendono ad aumentare. Il bollino nero al portafogli va messo ai giorni più ambiti: 24 dicembre per l'andata e il 1 gennaio per il ritorno.

Scegliere di volare in giorni intermedi

Altra accortezza alle tue finanze sarebbe scegliere partenza e ritorno in giorni intermedi, non festivi né pre-festivi, ad esempio il 23 o il 27 dicembre. Offerte si possono trovare anche se si fa attenzione all'orario del volo: i meno cari sono al mattutini o notturni, sempre perché la domanda è più bassa. Per seguire l'andamento delle offerte per i voli vengono consigliate piattaforme come Skyscanner e Google Flights che consentono di attivare notifiche sui prezzi e trovare tariffe vantaggiose in tempo reale.

Scali secondari, no hub

Sul prezzo del biglietto poi influisce anche il fattore aeroporto: per spendere meno è meglio volare da scali secondari, come Bergamo o Bologna, invece che da hub come Milano Malpensa o Roma Fiumicino.

Pacchetti volo e hotel

Ora se il volo è prenotato c'è tempo per concentrarsi sul resto della vacanza. Sempre nell'ottica di non finire la tredicesima in pochi giorni vanno considerati i pacchetti che combinano volo e hotel. Siti come Booking, Expedia e anche le stesse compagnie aeree, offrono sconti a chi prenota volo e pernottamento. Una soluzione dal doppio vantaggio, da una parte il risparmio economico, e dall'altra la logistica con un'unica prenotazione.

Destinazioni meno battute

Anche la meta fa la differenza, ma viaggiare low cost non significa necessariamente sacrificare la qualità della vacanza, infatti destinazioni meno battute dal turismo e meno conosciute possono offrire un inaspettato fascino, reso ancora più gradevole dal limitato costo del soggiorno e da un'atmosfera meno affollata.

Alcune mete raggiungibili con voli low cost

Per il periodo natalizio e di fine anno le destinazioni raggiungibili con voli low cost non mancano. L'Europa centrale e orientale completamente coperte da compagnie come Ryanair e Wizz Air, si confermano le aree più economiche, ma si può anche puntare a mete più esotiche.

A Budapest, tra mercatini e terme invernali ci si arriva da Milano e Roma con voli a partire da 35 euro. La poco battuta Varsavia si raggiunge con voli intorno ai 40 euro. A Praga si atterra con tariffe intorno ai 50-60 euro, senza contare che la città offre una delle esperienze natalizie più suggestive d'Europa. Sofia è una meta economica e ricca di storia con voli a partire da 40 euro. Tromsø (Norvegia) con biglietti che partono da circa 100 euro si può sperare di ammirare l'aurora boreale. Per chi è allergico al freddo si consigliano le Canarie (Lanzarote, Tenerife), dove con meno 100 euro di volo si può festeggiare il Natale in costume da bagno in spiaggia. Sempre al caldo c'è Dubai, 25°, meta raggiungibile grazie alla vasta offerta con biglietti a partire da 250 euro.