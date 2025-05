Masterclass gratuite per conoscere i segreti delle criptovalute

Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute a livello globale, ha annunciato una collaborazione strategica con MasterZ, il principale hub europeo di formazione blockchain, per fornire competenze alla prossima generazione di professionisti Web3. La partnership comprenderà una serie di iniziative educative accessibili, tra cui Masterclass online coinvolgenti ed eventi offline dinamici, progettati per imparare a conoscere lo spazio Web3 e fornire agli individui le competenze essenziali.

Il programma inizierà con due Masterclass di introduzione gratuite. Il primo evento, un incontro offline dal titolo “Trade Crypto in Bed”, si terrà il 17 maggio a Parma. Questa sessione fornirà ai partecipanti una comprensione di base delle criptovalute, una panoramica delle competenze Web3 richieste per il mercato del lavoro e un gioco di demo trading pratico per consolidare il loro apprendimento. Successivamente, il corso online “Trade Crypto Advanced”, approfondirà le complessità del mercato crypto il 21 maggio. Questo corso esplorerà il potenziale e le sfide del mercato, offrendo ai partecipanti strumenti preziosi per navigare in un ambiente frenetico, in particolare durante i periodi di incertezza.

“Siamo entusiasti di espandere le nostre iniziative educative attraverso questa collaborazione con MasterZ, un partner chiave nella crescita dei talenti Web3. Queste Masterclass sono una parte significativa del nostro costante impegno nel fornire una formazione Web3 accessibile e di alta qualità, basandoci sulle fondamenta che abbiamo già stabilito con il nostro programma Blockchain4Youth e altre opportunità di apprendimento" afferma Vugar Usi Zade, COO di Bitget.

Entrambe le Masterclass sono gratuite e aperte a chiunque sia interessato ad ampliare le proprie conoscenze sulle criptovalute e sull'ecosistema Web3. Per partecipare è necessaria la registrazione. I partecipanti beneficeranno dell'interazione diretta con i principali relatori del settore e dell'opportunità di entrare in contatto con altri appassionati di crypto. Ai partecipanti verrà rilasciato un certificato di completamento NFT e un e-book gratuito, intitolato "Blockchain Jobs" di MasterZ.

MasterZ è il principale hub di formazione in Europa dedicato a fornire una formazione Web3 accessibile e pratica per la Generazione Z. Ad oggi, ha formato con successo oltre 5.000 studenti, sviluppatori e innovatori attraverso collaborazioni con più di 20 attori chiave nel panorama globale del Web3. La loro missione principale è quella di colmare il divario tra formazione e lavoro nel fiorente settore Web3.

“MasterZ si impegna a rendere la formazione Web3 coinvolgente e rilevante per le prossime generazioni. La partnership con una piattaforma leader a livello globale come Bitget ci permette di ampliare la nostra portata e di fornire preziose opportunità di apprendimento a un pubblico più ampio. Riteniamo che combinando la nostra esperienza educativa con la leadership del settore di Bitget, possiamo coltivare efficacemente i professionisti qualificati che daranno forma al futuro del Web3" dichiara Alecos Colombo, CEO e fondatore di MasterZ.

Questa collaborazione si allinea con il programma Blockchain4Youth di Bitget, un'iniziativa completa lanciata nel maggio 2023 con l'obiettivo di educare i giovani sul potenziale trasformativo del Web3 e delle tecnologie blockchain. I pilastri chiave del programma includono corsi online, conferenze nei campus universitari, hackathon e borse di studio. Dalla sua nascita, Blockchain4Youth ha raggiunto traguardi significativi, coinvolgendo oltre 8,000 partecipanti, collaborando con 70 università in tutto il mondo, tenendo più di 80 conferenze nei campus e rilasciando circa 3.000 certificati di completamento.

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 120 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l'exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading, offrendo al contempo l'accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin, al prezzo di Ethereum e ad altri prezzi delle criptovalute. Già noto con il nome BitKeep, Bitget Wallet è un portafoglio crypto multi-chain di alto livello che offre soluzioni e funzioni Web3 complete, tra cui un portafoglio, swap di token, un marketplace NFT, un browser dApp e molto altro.

Bitget è in prima linea nel promuovere l'adozione delle criptovalute attraverso partnership strategiche, come nel ruolo di partner crypto ufficiale nei mercati EASTERN, SEA e LATAM del campionato di calcio più importante del mondo, LALIGA. È anche partner globale degli atleti della Nazionale turca Buse Tosun Çavuşoğlu (campionessa mondiale di lotta), Samet Gümüş (medaglia d'oro nella boxe) e İlkin Aydın (nazionale di pallavolo), ispirando la community mondiale ad abbracciare il futuro delle criptovalute.