TikTok contesta l'interpretazione Ue delle norme del Digital Services Act

"Pur condividendo gli obiettivi" delle norme Ue sui servizi digitali del Dsa (Digital services act) "e continuando a migliorare i nostri strumenti per la trasparenza degli annunci pubblicitari, non concordiamo con alcune delle interpretazioni fornite dalla Commissione". Lo dice un portavoce di TikTok, sul parere preliminare notificato da Bruxelles alla società, secondo cui è in violazione delle regole del Dsa. Il social media lamenta indicazioni ricevute ora, senza precedenti "linee guida chiare e pubblicamente accessibili", chiede "condizioni di parità e un'applicazione uniforme delle norme" e si dice disponibile "a collaborare con la Commissione".