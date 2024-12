Saldi 2025 in Campania: quando iniziano. Cosa devi sapere

Napoli, 18 dicembre 2024 – Tutti sanno che allo shopping natalizio segue un altro attesissimo periodo di acquisti decisamente più conveniente: quello dei saldi. Pochi sanno, tuttavia, che questa ‘finestra di convenienza’ è regolamentata da strette norme, e che la data d’inizio (e quindi, anche quella di fine) varia non solo di anno in anno, ma anche da regione a regione.

Quindi, quando cominciano i saldi invernali 2025 in Campania? Il sito della Regione riporta che, dopo aver sentito “le associazioni di categoria, con deliberazione di Giunta regionale n. 676 del 4/12/2024”, il giorno da segnare sul calendario è quello del 4 gennaio 2025. Nei trenta giorni precedenti non sarà possibile per gli esercenti vendere in promozione alcunché.

E quanto dureranno i saldi? Anche da questo punto di vista, purtroppo, le regole variano in base alla regione: basti pensare che in Friuli-Venezia Giulia la finestra si allunga per quasi tre mesi. Meno fortunati i campani: da noi, i saldi saranno limitati a un massimo di 60 giorni. Si tratta tuttavia di un periodo piuttosto lungo – due mesi – e non sarà quindi fondamentale affollare negozi, outlet e centri commerciali nei primissimi giorni di gennaio.