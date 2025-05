Giorgetti su golden power: Bruxelles non decide sulla sicurezza nazionale italiana

"Bruxelles ha delle competenze in materia bancaria di concorrenza. Sulla sicurezza nazionale decide lo Stato italiano e non l'Europa fino a questo momento". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a una domanda su un possibile intervento di Bruxelles sui paletti imposti col golden power dal governo a Unicredit per l'offerta per Banco Bpm.

"Penso che il golden power è stato valutato. E' una decisione che è stata assunta dal Cdm, adesso come dice il golden power c'è il monitoraggio. Gli interessati devono fare delle cose e dimostrare delle cose e noi valuteremo quelle", ha osservato Giorgetti, a margine di un incontro a Tirano sulle Olimpiadi.

Il ministro ha anche risposto a una domanda sulla 'vicenda ' della Banca Popolare di Sondrio: " tutti chiamano in ballo il governo su tutte le vicende - ha detto - il governo interviene, quando la legge lo chiama a intervenire, con le valutazioni e poi sono situazioni di mercato. Certo la Sondrio su questo territorio significa moltissimo e questo non può essere ignorato. Il mio auspicio è che questa operazione, non so se si concluderà e come si concluderà, tenga conto delle specificità del territorio".