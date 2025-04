Incidente mortale a Roma: pedone travolto da un’auto sulla via Trionfale. È deceduto sul colpo

Roma, 15 aprile 2025 – Pedone investito e ucciso ne cuore della notte in via Trionfale a Roma. L’uomo, un 47enne di origine peruviana, è stato falciato da una Lancia Y, alla guida c’era un 19enne italiano.

L’investimento è accaduto intorno alle 4.30: il pedone stava attraversando la strada all'altezza del civico 8.745 della lunga arteria stradale quando è stato centrato in pieno: l’urto lo ha sbalzato in avanti ed è ricaduto sull’asfalto a diversi metri dal punto dell’impatto. È il 15esimo pedone morto investito a Roma dall'inizio dell'anno.

L’uomo è stato colpito in pieno

L’impatto è stato fortissimo, il pedone è stato colpito in pieno e la forza dell’urto lo ha sbalzato in avanti, facendolo atterrare sull’asfalto diversi metri dopo il punto dove è avvenuto lo scontro. Il giovane automobilista si è fermato a prestare soccorso. Inutili i tentativi del 118 di rianimare la vittima, il 47enne è morto praticamente sul colpo.

Attesi i risultati dei test per alcol e droga

Il conducente dell’auto è stato accompagnato all’ospedale Sant'Andrea per gli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito. Il risultato degli esami sarà fondamentale per accertare la posizione del 19enne.

Indagini in corso: la risposta nelle telecamere?

Sono in corso le indagini da parte degli agenti del II Gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Dopo i rilievi di questa notte, i vigili sono tornati sul luogo dell'impatto in mattinata per completare gli accertamenti e per acquisire le immagini delle telecamere della zona. I filmati saranno utili per stabilire le responsabilità dell’incidente.