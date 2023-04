Roma, rapina a mano armata dal dentista: blitz polizia libera gli ostaggi

Roma, 5 aprile 2023 - Hanno tentato la rapina a mano armata in uno studio dentistico legando due medici e un assistente di studio, ma sono stati arrestati dalla polizia. É avvenuto ieri pomeriggio alle 14 a Pineta Sacchetti, quadrante nord-ovest di Roma. I tre uomini, armati di pistola, si sono introdotti in uno studio dentistico per rapinarlo. Per annullare ogni possibile azione di difesa dei presenti, usando le fascette da elettricista, hanno legato ai polsi 2 medici ed un assistente di studio. Immediato l'intervento dei poliziotti della squadra di polizia giudiziaria del Distretto Aurelio che, senza mettere in pericolo gli ostaggi, sono intervenuti ed hanno bloccato i rapinatori. Sequestrati anche 2 scooter rubati che dovevano servire per la fuga. Condotti negli uffici del Distretto Aurelio, dopo gli atti di rito, i 3 uomini sono stati arrestati perché gravemente indiziati di rapina aggravata e sequestro di persona e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria.