Roma, svaligiato Fendi, furto di borse del valore di oltre 100 mila euro

Roma, 5 aprile 2023 - Si può parlare di un vero e proprio mordi e fuggi per il furto commesso questa notte in centro a Roma, dove alcuni malviventi hanno svaligiato il negozio del noto marchio di alta moda Fendi, in Largo Goldoni, ed hanno portato via una trentina di borse per un valore commerciale di circa 100mila euro. La polizia scientifica è sul posto per i rilievi lungo gli scaffali all'ingresso, rimasti vuoti.

Una banda di ladri si è introdotta nel negozio e ha rubato circa 100mila euro in borse. Ad accorgersi del maxi-furto, all'apertura di questa mattina alle 8, è stato il direttore dell'attività. L'uomo si era accorto che la porta del negozio, su via Tomacelli, era stata forzata. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona. Indagini sono in corso da parte dei poliziotti del commissariato Trevi.