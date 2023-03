Roma, falso allarme bomba a piazza Sempione: traffico bloccato e negozi evacuati

Roma, 30 marzo 2023 - Allarme bomba a piazza Sempione, nel cuore del III Municipio di Roma. L'allerta è scattata verso le 14 dopo che la Polizia aveva fermato due autovetture. A bordo gli agenti hanno rinvenuto armi da fuoco.

Ma si è rivelato un falso allarme: sull'auto, fermata dopo la segnalazione, c'erano dei ragazzi con una pistola giocattolo e un pacco che ha destato il sospetto che potesse contenere dell'esplosivo.

Sul posto la locale, polizia e artificieri per verificare l’effettiva presenza dell’esplosivo ed eventualmente disinnescarlo. L’intera area di piazza e corso Sempione è stata interdetta al traffico e ai pedoni per tutto il tempo necessario alle operazioni.

​Nell’immediato era scattato il fermo per le persone a bordo dell’auto e successivamente la municipale ha chiamato gli artificieri per le verifiche del caso. Il traffico nella zona è stato bloccato e i negozi sono stati evacuati.

Gli artificieri hanno verificato che si trattava di una pistola da softair e anche il controllo sull'involucro ha dato esito negativo.

I ragazzi a bordo dell'auto, quattro italiani, sono stati comunque portati in commissariato per accertamenti.