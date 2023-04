Roma, maxi furto di biciclette elettriche per 200mila euro

Roma, 4 aprile 2023 - Hanno rubato biciclette elettrice per un valore di 200mila euro. E' accaduto a Roma, in zona Esposizione, dove nel pomeriggio di ieri i ladri sono entrati in un negozio specializzato, danneggiandolo.

Hanno agito indisturbati e sono riusciti a porta via diverse bike per un valore di mercato stimato dai proprietari dell'attività commerciale in 200mila euro. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi del caso e indagano gli agenti del Commissariato di Tor Carbone.

Furti, i dati Censis

I furti in casa sono reati che destano grande allarme sociale. I dati parlano chiaro. Il 43,1% degli italiani non si sente sicuro nelle proprie abitazioni ed ha timore di subire furti, incendi, danneggiamenti: due anni fa la quota era nettamente inferiore (il 33,9%).

Effrazioni e rapine generano molta preoccupazione sebbene sembrino in diminuzione. Secondo i dati attuali, ogni anno, si contano circa 200mila effrazioni, vale a dire quasi 500 al giorno, più di venti all'ora, uno ogni tre minuti circa (Censis).