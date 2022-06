Ragazzo di 15 anni accoltellato da coetaneo a Roma Prati

118 in azione (foto di archivio)

Roma, 13 giugno 2022 - E' in pericolo di vita un ragazzo di 15 anni accoltellato oggi a un braccio da un coetaneo. E' successo intorno alle 20, in viale Giulio Cesare, in zona Roma Prati, all'altezza della fermata della metropolitana Lepanto.

Da chiarire i motivi dell'aggressione, sembra futili. A ferirlo è stato un altro ragazzo che era in compagnia di altri tre amici e che subito dopo il gesto si è dileguato.

La vittima, un ragazzo di origini capoverdiane, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù: è in condizioni gravi.

Sul caso sono al lavoro gli agenti del commissariato Prati e della Squadra Mobile.