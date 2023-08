Omicidio a Nettuno, anziano di 77 anni ucciso a picconate: mistero sul movente, si cercano due uomini

Nettuno (Roma), 18 agosto 2023 – É stato trovato a terra, riverso nel sangue, in un appartamento di Nettuno il cadavere di un uomo di 77 anni con vistose ferite alla testa e, poco distante dal corpo, la parte di un piccone che sarebbe stato usato per colpirlo. Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento stamattina del corpo dell’anziano nella sua abitazione sul litorale laziale, in via dei Laghi a Nettuno.

Mistero sul movente

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Anzio dopo che hanno ricevuto una chiamata al 112 probabilmente fatta da un vicino di casa. Sono al vaglio diverse ipotesi sul movente dell’omicidio, tra cui la rapina finita male oppure anche un regolamento di conti. Perché, prima di morire, sembra che il 77enne abbia ricevuto ieri sera la visita di due uomini a casa sua. Sono in corso le indagini per rintracciare le due persone e per comprendere se erano conosciute dall’anziano oppure erano sconosciuti, forse dei rapinatori.

notizia in aggiornamento