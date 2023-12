Vasto incendio a Malagrotta, brucia il centro rifiuti: colonna di fumo su Roma

Roma, 24 dicembre 2023 – Vasto incendio al Tmb 1 di Malagrotta, il centro di smistamento rifiuti di Roma. Le fiamme stanno divampando all’interno della struttura dal primo pomeriggio, sul posto i vigili del fuoco sono impegnati a contenere il rogo.

L’allarme è scattato alle 15.30, quando in via di Malagrotta 257 sono state avvistate le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale Gos-Gruppo operativo speciale, con i mezzi di movimento terra. Nel deposito di Malagrotta vengono convogliati i rifiuti smaltiti nella Capitale e in tutta la provincia di Roma.

I soccorsi

Sono 40 i vigili del fuoco al lavoro, con 13 automezzi, nella discarica di Malagrotta. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha ricevuto l'allarme alle 15.30 circa e ha inviato sul posto quattro squadre due autobotti, un'autoscala, il carro schiuma, il carro autoprotettori, il funzionario di guardia e il capo turno provinciale.

I precedenti

Non è la prima volta che accade: l’ultimo incendio risale all’estate del 2022 e ha provocato un importante allarme in tutto il territorio romano a causa della nube tossica sprigionata dall’impianto.

Notizia in aggiornamento

