Roma, Roberto Gualtieri ‘rimpasta’ la giunta: ecco chi entra e chi se ne va

Roma, 28 ottobre 2024 – Cambia la giunta capitolina: l’annuncio definitivo, da parte del sindaco Roberto Gualtieri, è stato dato questa mattina in aula. A quanto si legge nell'ordinanza firmata il 25 ottobre scorso, le nuove deleghe sono operative da oggi. Un atto “necessario”, stando alle parole del sindaco, “per assicurare piena operatività alla città di fronte alle sfide che ci attendono”.

A seguito delle dimissioni dell’assessore della Cultura Miguel Gotor, la delega è stata affidata a Massimiliano Smeriglio, di Sinistra civica ecologista. Giulio Bugarini (Partito democratico) è stato ‘promosso’: passa dalla segreteria del sindaco all’assessorato al Personale, prendendo il posto del dimissionario Andrea Catarci.

L’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia si occuperà da ora anche della ‘Città dei 15 minuti’, delega assegnata precedentemente allo stesso Catarci. Bugarini eredita comunque il resto della carica: assessore al Personale, Servizi anagrafici ed elettorali, Attuazione del programma, Comunicazione istituzionale e Decentramento amministrativo.

Le parole di Gualtieri

“Per la volontà che ho di preservare l'equilibrio politico della giunta stabilito a inizio mandato e per rafforzare l'azione in un altro ambito strategico – ha spiegato Gualtieri – ringrazio l'assessore Andrea Catarci che mi ha presentato le dimissioni e ha accettato la mia proposta di diventare capo dell'Ufficio di scopo Giubileo delle persone e della Partecipazione”. “Ho trovato in Giulio Bugarini una persona in grado di sostituirlo – ha aggiunto – Il mio criterio è stato la conoscenza dei dossier e la capacità di assicurare in corsa e senza scosse la massima continuità col lavoro. Bugarini ha solida esperienza politica e amministrativa, e come capo della mia segreteria ha seguito con Catarci le politiche del personale. Conosce benissimo la macchina amministrativa, conosce i dossier aperti perché ha contribuito a istruirli”.