Roma, crollano parti del cornicione di una chiesa in via del Corso: ferito passante

Roma, 1 novembre 2024 – Tragedia sfiorata verso le 10 di questa mattina in via del Corso: parti del cornicione della chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria si sono staccate, colpendo un passante 51enne. L’uomo, cittadino italiano, è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli per le medicazioni del caso.

A intervenire per primi, all’altezza del civico 45, sono state le pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia locale di Roma Capitale. I Vigili del fuoco hanno transennato l’area.

La chiesa, di stile barocco e risalente al XVII secolo, è il luogo di culto cattolico tradizionalista – dedito ovvero alla messa tridentina – più antico della capitale.