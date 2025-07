Roma, identificato il cadavere del Tuscolano: è di Emanuela Ruggeri, la donna scomparsa dai Colli Aniene

Roma, 21 luglio 2025 – È stato identificato il cadavere della donna trovato ieri tra le sterpaglie al Tuscolano di Roma. Si tratta di Emanuela Ruggeri, la 32enne era scomparsa da Colli Aniene lunedì scorso, poco dopo le 20. La mamma sui social aveva lanciato un appello: "Aiutatemi, sono una mamma disperata!”. A rendere possibile l'identificazione sono stati i documenti che aveva con sé e i tatuaggi sul corpo.

A scoprire il corpo della donna nel tardo pomeriggio di ieri in via del Mandrione era stato un passante che, mentre portava a spasso il cane, ha sentito cattivo odore. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, segno che Emanuela potrebbe essere morta il giorno stesso della scomparsa. Sul corpo non ci sarebbero segno evidenti di violenza, la 32enne potrebbe essere stata investita da un’auto pirata. Ma sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Sulla vicenda indaga la polizia.

Presidente Municipio IV: "Ieri avevamo fatto l’ultimo appello”

"Proprio ieri avevamo fatto l'ultimo appello. Mai avrei pensato non ce ne sarebbero stati altri. Scoprire che il corpo trovato ieri appartiene alla 'nostra' Emanuela Ruggeri, ci ha colpito tutti, come comunità, e ci stringiamo al dolore della famiglia". A parlare è Massimiliano Umberti, presidente del IV municipio.

Il luogo del ritrovamento: vicino a un campo lungo i binari

Via del Mandrione è una strada stretta, a tratti buia, non particolarmente sicura, soprattutto di notte. Ma le indagini sono a tutto campo, e nessuna ipotesi è al momento esclusa. Con ogni probabilità verranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruirne gli ultimi istanti di vita.

Il cadavere è stato trovato intorno alle 19,30 all'altezza del civico 385. In un piccolo campo che costeggia i binari ferroviari, poco distante dalla stazione Fs di Roma-Casilina. L'uomo che era a passeggio con il cane ha allertato le forze dell'ordine.

I tecnici della squadra scientifica hanno eseguito i rilievi del caso alla ricerca di elementi utili a chiarire ogni aspetto della vicenda. Il cadavere, ad un primo esame clinico esterno, è risultato essere in stato di decomposizione. Difficile quindi avanzare ipotesi immediate. Secondo una prima analisi, ad ogni modo, non si esclude che la donna possa essere morta da molti giorni. Serviranno ulteriori accertamenti per chiarire il mistero di questa morte.