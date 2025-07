Roma, danneggiata la lapide davanti al monumento dedicato a Matteotti

Roma, 21 luglio 2025 - E’ stata danneggiata la lapide in marmo davanti al monumento dedicato a Giacomo Matteotti, sul lungotevere Arnaldo da Brescia a Roma. Il fatto segnalato stamane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Flaminia, che hanno effettuato un sopralluogo. I militari dell'Arma hanno eseguito anche i rilievi tecnico-scientifici e indagano su quanto accaduto.

"Ho voluto testimoniare il mio sdegno personale e la vicinanza del ministero della Cultura alla figura di Giacomo Matteotti", dice il ministro Alessandro Giuli, che si è recato stamattina al monumento per verificare i danni subiti dalla lapide. "Questo atto vandalico è un gesto grave, che colpisce un luogo della memoria civile condivisa. Episodi di questo genere non devono essere sottovalutati: il rispetto per una delle figure fondative della coscienza democratica italiana è un dovere che chiama in causa tutti. Confido nel lavoro delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto - aggiunge Giuli - e assicuro l'immediata disponibilità del ministero della Cultura a collaborare per il ripristino del monumento".

"Il danneggiamento della monumento di Matteotti è una vigliaccata fascista che va condannata senza indugi. Mi auguro vengano individuati al più presto i responsabili. Noi continueremo a onorare la sua memoria e il suo sacrificio. Per questa ragione oggi pomeriggio alle 16.45 saremo in presidio davanti al monumento di Matteotti con il consigliere regionale, Alessio D'Amato, e i nostri eletti". Così il leader di Azione, Carlo Calenda.

"Un atto vandalico di chiara natura squadrista e fascista, non ci sono altre spiegazioni per l'ignobile gesto compiuto presumibilmente nella scorsa notte! Non un semplice atto vandalico di uno squinternato o una bravata di qualche imbecille ubriaco, non un calcio alle lapidi in marmo ma un'azione premeditata e compiuta in gruppo: due delle targhe poste ai piedi del monumento sono state sradicate dagli alloggiamenti di cemento, portate a ciglio strada e scaraventate sul marciapiede, che le ha frantumate; per fare questa vigliaccata, dato il peso delle lapidi in marmo, c'è stato bisogno di almeno 3 persone, ci se non una squadraccia carica di odio". Così in una nota Vincenzo Pirillo, presidente del Circolo Culturale "Saragat-Matteotti".

E' stata invece ripulita da personale della Napoli Servizi la targa danneggiata la scorsa notte, in piazza Nicola Amore, in memoria del primo dirigente della Polizia di Stato, Antonio Ammaturo, vittima delle Brigate Rosse assieme all'agente Pasquale Paola il 15 luglio del 1982. Lo rende noto il Comune di Napoli. Il danno era stato provocato dal fuoco appiccato alla corona deposta nell'occasione dell'anniversario della tragedia.