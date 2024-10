Roma, turista 14enne muore dopo cena in pizzeria. “Grave choc anafilattico”

Roma, 29 ottobre 2024 – Vacanza finita in tragedia quella di una famiglia inglese che stava visitando Roma: la figlia 14enne è morta giovedì sera, poco dopo aver cenato in una pizzeria al Gianicolense; molto probabilmente la causa è da ritrovarsi in uno choc anafilattico. La ragazza soffriva infatti di una forte allergia alle arachidi.

Stando al racconto dei famigliari, la 14enne si sarebbe sentita male poco dopo essere tornata nel bed and breakfast in cui alloggiavano, svenendo. Nonostante i soccorsi tempestivi dell’Ares, non c’è stato nulla da fare: è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo in condizioni disperate. I medici non hanno potuto che constatarne il decesso.

Come da prassi, la salma è stata messa a disposizione delle autorità, che con ogni probabilità fisseranno l’autopsia. E’ stata già aperta un’indagine. Effettivamente, i sintomi presentati dalla giovane suggeriscono quelli di un grave choc anafilattico. Il dubbio da sciogliere è piuttosto quello relativo alla presenza, o meno, delle indicazioni sugli allergeni sul menu del ristorante.

I genitori della ragazza parlano infatti di un dessert che sarebbe stato consumato pochi minuti prima del malore, e che potrebbe, secondo loro, aver contenuto tracce di arachidi. L’Asl Roma 3 sta cercando di far luce a riguardo. Allo stesso tempo, non è chiaro se la 14enne e la sua famiglia avessero messo al corrente il personale della pizzeria riguardo alla grave allergia. In ogni caso, i genitori assicurano che la figlia non aveva mai sofferto di episodi simili in passato.