Investe una badante, si scontra con un’altra auto e poi scappa. Un 42enne americano accusato di omicidio stradale

Roma, 28 ottobre 2024 - Uccide una donna investendola con la sua auto, poi si scontra con un’altra vettura e riparte senza fermarsi a prestare soccorso. È l’ipotesi su cui indagano gli inquirenti dopo il gravissimo incidente accaduto a Formia, in provincia di latina. L’uomo, un 42enne statunitense, è indagato dalla alla procura di Cassino per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso.

Chi è la vittima

La vittima è una badante di 63 anni, la donna è di nazionalità rumena. Il suo corpo è stato trovato in un campo senza vita alcune ore dopo l’impatto. Il terreno è adiacente alla strada statale 7, al km 1.4, luogo dell'incidente avvenuto nelle prime ore del mattino del 23 ottobre.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era alla guida della sua Audi TT quando - per cause tuttora in corso di accertamento - avrebbe prima investito la donna e poi sarebbe finito contro un'altra macchina, una Fiat 500 guidata da una 46enne di Minturno (Latina). A seguito dell'impatto, l’automobilista americano ha riportato lievi lesioni.

Sequestrata l’auto: si cercano tracce biologiche

Le autovetture sono state sottoposte a sequestro penale e affidate ad una depositeria giudiziaria locale, mentre la salma della donna è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale di Cassino per gli esami di rito. Oggi all’ospedale di Cassino è stata eseguita l’autopsia, domani verrà effettuato un accertamento sulla vettura alla ricerca di eventuali tracce biologiche della vittima.