Tony Effe presto papà, la conferma di Giulia De Lellis: si chiamerà Priscilla. C’è già il corredino

Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, e Giulia De Lellis diventeranno genitori. L’annuncio - ormai più un segreto di Pulcinella che altro - è arrivato proprio dagli stessi interessati e ovviamente a mezzo social. Su Instagram. A confermarlo, dopo aver più volte smentito seccamente nei giorni scorsi, è stata Giulia De Lellis. Tony Effe ha poi rilanciato le stories della compagna, aggiungendo l’emoji di un fiocco rosa che svela quindi il sesso della nascitura. Apprezzabile l’assenza di gender reveal in stile influencer.

Una gravidanza tenuta nascosta a lungo da entrambi – per diverso tempo si è anche parlato di una crisi all’interno della coppia -, ma che ora è diventata una notizia ormai dichiarata. Così come dichiarato è ormai non solo il sesso della piccola, ma anche il nome. E a darne notizia, coram popolu, è lo stesso Tony Effe: la bimba si chiamerà Priscilla.

Il corredino di Priscilla, la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis

Non solo, perché se gender reveal in stile pacchiano non c’è stato non si può di certo dire che la coppia abbia deciso di lasciare spazio a dubbi. I futuri genitori hanno già pubblicato sui social anche la foto del corredino che Priscilla, che non è ancora nata, avrà a disposizione.

Subito sono arrivate le congratulazioni del mondo musicale e dello spettacolo: da Emma Marrone a Stefano De Martino, passando per Capo Plaza, Gaia, Chiara Ferragni e i “vecchi” compagni di Tony Effe della Dark Polo Gang.