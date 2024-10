Lunedì nero a Roma, oggi sciopero dei mezzi. Gli orari garantiti e le linee a rischio blocco

Roma, 28 ottobre 2024 - È scattato lo sciopero dei mezzi a Roma: autobus, metro e tram a rischio paralisi. Sarà un lunedì nerissimo per i pendolari e i turisti di passaggio nella Capitale, che oggi rischia il blocco del traffico. La protesta è scattata a mezzanotte e durerà 24 ore.

Oggi i lavoratori Atac, capitanati dai sindacati Orsa e Usb, protesteranno con un sit-in sotto la sede dell'assessorato alla Mobilità. Ma non solo. A complicare la situazione degli spostamenti cittadini ci sono i lavori al Foro Italico: la strada verrà chiusa al traffico per tre giorni, da oggi e fino al 30 ottobre.

Lo sciopero di oggi, lunedì 28 ottobre, riguarda l’intera flotta Atac: bus e filobus, metropolitane e la ferrotranvia Termini-Centocelle. Sono esclusi dall’agitazione le linee gestite dagli operatori privati e i collegamenti di Cotral-Astral e Trenitalia. Ecco cosa succede oggi in città: linee bloccate e orari garantiti.

Durante lo sciopero il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17 alle ore 19.59.

Lo sciopero riguarda l'intera rete Atac (bus, filobus, tram, metropolitane e la ferrotramvia Termini-Centocelle). Lo sciopero riguarda anche le linee bus 023, 074, 557, 763, 763L e 767 che da sabato 26 ottobre passano in gestione Atac. Lo sciopero non riguarda i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento: linee 021, 043, 77, 113, 246, 246P, 319, 351, 500, 551, 718.

Nei giorni 28-29 e 30 ottobre dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per lavori in via del Foro Italico, verrà chiusa al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra via di Tor di Quinto e via Salaria. Temporaneamente sospese fermate: 73947, 78116, 73949, 73948, 73973 e 73976.

Ecco il tragitto alternativo della linea 69, che da oggi non può transitare in via Foro Italico. Proveniente da piazzale Clodio: da viale di Tor di Quinto proseguono per la stessa direzione via Flaminia, via Flaminia Nuova direzione G.R.A., rampa di accesso G.R.A. direzione via Salaria, G.R.A., rampa di uscita via Salaria direzione centro, via Salaria, Ponte Salario inversione di marcia, via dei Prati Fiscali, normale percorso. Proveniente da largo Pugliese: da via Prati Fiscali, via Salaria, transitare sotto G.R.A. rampa di accesso G.R.A. direzione Flaminia, G.R.A., rampa di uscita via Flaminia Nuova direzione centro, via Flaminia Nuova, via Flaminia direzione viale di Tor di Quinto, viale di Tor di Quinto normale percorso.