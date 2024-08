Roma, furti in gioiellerie: la banda si introduceva facendo buchi nel soffitto. Sei arresti

Roma, 28 agosto 2024 – Sei persone sono state arrestate dalla polizia a Roma per due furti in gioiellerie nella zona di Prati e Viminale, tra gennaio e marzo 2023. Sono tutti cittadini italiani di età compresa tra i 52 e i 76 anni.

Gli inquirenti hanno presto ipotizzato che i colpi potessero essere connessi, per via di numerose similarità, prima tra tutte il peculiare metodo utilizzato per introdursi. In entrambi i casi, i presunti responsabili avevano prenotato una stanza in una struttura ricettiva posta al piano sopra alla gioielleria: lì avevano creato un buco nel pavimento utilizzato per calarsi con una corda all’interno dei locali. Per quanto riguarda la gioielleria in zona Prati, sarebbero stati solo 5 dei 6 a prenotare la camera.

Nel negozio in zona Viminale, i presunti autori del furto avrebbero sottratto gioielli per un valore totale di 50mila euro, per poi darsi alla fuga. Dall'acquisizione delle telecamere di sorveglianza della struttura è emerso che nei pressi della gioielleria erano parcheggiate due auto intestate a due degli arrestati.

Per risalire ai presunti responsabili, gli investigatori del commissariato Viminale si sono avvalsi delle immagini di videosorveglianza e dell’analisi dei tabulati.