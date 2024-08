Furto da 1 milione di euro in un appartamento di Roma Nord: svaligiata la cassaforte con gioielli e contanti

Roma, 11 agosto 2024 – Furto da un milione di euro in un appartamento di Roma Nord: i ladri sono entrati da una finestra e hanno svaligiato la cassaforte. Un bottino prezioso: gioielli in oro e argento, oltre a soldi in contanti. È successo nella notte in via Courmayeur, una strada secondaria di via Cortina d’Ampezzo, l'arteria che dalla Cassia porta alla metro.

I ladri sono entrati nell'appartamento del terzo piano della palazzina, passando da una finestra. Una volta arrivati in casa, i malviventi sono riusciti a trovare le chiavi della cassaforte e l'hanno completamente svuotata.

Mentre i ladri arraffavano il bottino, in casa erano presenti i proprietari: marito e moglie, entrambi pensionati, stavano dormendo in camera da letto e non si sono accorti di nulla. Sono stati portati via gioielli in oro e argento del valore di un milione di euro,oltre a duemila in euro in contanti. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Ponte Milvio.