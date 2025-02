Roma, maxi colpo al centro commerciale Commercity: auto e furgoni bruciati durante la fuga

Roma, 24 febbraio 2025 - Auto e furgoni bruciati, carreggiate cosparse di chiodi e spuntoni per agevolare la fuga del commando. È la scena da far west accaduta questa notte a Roma, dove una banda di ladri ha assaltato il centro commerciale 'Commercity', in zona Ponte Galeria. I ladri sono entrati da Egdar, il grande magazzino all'ingrosso di elettronica, e hanno fatto razzia di materiale tecnologico e informatico, ma l’entità del bottino è ancora da quantificare.

Le carcasse delle auto bruciate intorno a Commercity (Roma)

Il maxi colpo

A quanto ricostruito, intorno alle 4 di questa notte la banda ha sfondato con un furgone l'ingresso posteriore di Commercity. L'allarme è scattato, ma i ladri hanno minacciato la guardia giurata e preso cellulari, televisori e pc. Poi sono scappati facendo scattare un vero inferno.

Roma blindata: è caccia ai ladri

A Roma è scattata la caccia ai ladri. La Capitale e l’area metropolitana sono blindate con posti di blocco e controlli. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere del centro commerciale e di tutta la zona, ma il lavoro non sarà facile: è evidente che il colpo sia stato organizzato e pianificato nei minimi dettagli.

Maxi colpo al centro commerciale Commercity di Roma

Cinque mezzi bruciati

Cinque i mezzi andati a fuoco, la rocambolesca fuga è stata scandita dai roghi. La prima auto è stata incendiata al civico 1.015 di via Portuense, così da bloccare la strada e agevolare la fuga della banda. L’obiettivo, evidentemente, era evitare l’inseguimento da parte dei vigilantes all’interno del centro e rallentare l’arrivo dei rinforzi. Incendiato anche un furgone al chilometro 17, ma i roghi hanno interessato anche altri mezzi. Cosparse di chiodi e spuntoni le vie Portuense, della Muratella e Eiffel.