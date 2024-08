Roma, furto in casa di un’anziana: i nipoti sentono rumori sospetti, ‘beccano’ il ladro e salvano gli averi della nonna

Roma, 4 agosto 2024 – Ha tentato di rubare in casa di un’anziana, venendo colto in flagrante dai nipoti: è successo in via Walter Tobagi la scorsa notte; un 46enne con cittadinanza georgiana è stato arrestato per furto aggravato.

L’uomo sarebbe entrato nell’abitazione dell’83enne – fuori casa, in quel momento – scassando una finestra, facendo poi incetta di diversi preziosi in oro. Ma i rumori hanno attirato l’attenzione dei nipoti, di 19 e 23 anni, che si sono quindi recati a controllare cogliendo sul fatto il 46enne.

Quando i carabinieri sono arrivati, hanno bloccato l’uomo fuori dall’abitazione. Oltre alla refurtiva, aveva con sé arnesi atti allo scasso e numerose chiavi universali, ora tutti sotto sequestro. Gli oggetti in oro sono stati riconsegnati alla legittima proprietaria.

L'arresto è stato convalidato dal tribunale di Roma, che per il georgiano ha disposto il divieto di dimora nella Capitale.