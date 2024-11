Crolla casa a Torrimpietra (Fiumicino): una donna ferita. Possibile fuga di gas

Roma, 16 novembre 2024 – Paura a Torrimpietra, nei pressi di Roma: una villetta è crollata poco dopo le 13 in via delle Quattro Casette, nel comune di Fiumicino. Una donna di 62 anni è stata estratta viva delle macerie ed è stata portata in ospedale: è cosciente e le condizioni non desterebbero particolare allarme. Sembrerebbe l’unica persona coinvolta.

Sul posto stanno lavorando i Vigili del fuoco, la Protezione civile e i carabinieri. Le cause del crollo sono al vaglio, ma una prima pista parla di una fuga di gas.

“Abbiamo convocato come Comune il Centro operativo comunale, tutti i dirigenti sono attivati per una migliore assistenza e gestione della criticità, mentre sul posto già lavorano i vigili del fuoco, la protezione civile e la Polizia locale – ha dichiarato il sindaco Mario Baccini – Stiamo monitorando la dinamica dell'incidente e auspichiamo che non ci siano danni a persone, mentre la casa è completamente crollata”.